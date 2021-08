Gebauer: "Nicht mehr ganze Schulklassen in Quarantäne schicken"

«Coronavirus» steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer. Um die Folgen der Pandemie für Schüler abzufedern, hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) 430 Millionen Euro in Aussicht gestellt und angekündigt, dass nicht mehr ganze Schulklassen in Quarantäne müssen.

Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild