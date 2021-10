Gesundheitsministerium: Alle haben Anspruch auf Booster-Impfung

Die Weihnachtsmarktsaison steht bevor - und in diesem Jahr geht es mancherorts besonders früh los. Dass die Buden länger stehen und Besucher schon Mitte November Punsch trinken und in Kunsthandwerk stöbern können, soll Schaustellern nach der langen Corona-Auszeit höhere Einnahmen ermöglichen. Und mancher Weihnachtsmarkt bleibt abends besonders lange offen, damit unter der Woche viele Menschen kommen können, außerhalb der Stoßzeiten am Wochenende. Welche Regeln zur zweiten Saison mit Corona gelten, ist noch nicht überall klar.



In einigen Städten weihnachtet es diesmal länger: So startet der "Winterzauber Berlin" schon am 5. November. Ausnahmsweise geht auch der Markt im hessischen Offenbach bereits früher los - am 15. November. Ein Grund sei, die Schausteller nach der langen Corona-Auszeit ohne Einnahmen zu unterstützen, teilt die Stadt mit. In Darmstadt geht es am gleichen Tag los, in Gießen am 18. November.

Nachdem die Pandemie im vergangenen Jahr Weihnachtsmärkte fast unmöglich gemacht hatte, stehen ab November wieder viele Buden. Foto: Friso Gentsch/dpa