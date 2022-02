Hausärzte in NRW klagen über Testmüdigkeit in der Bevölkerung

Münsterland

Hausärzte in NRW klagen über eine wachsende Sorglosigkeit in der Bevölkerung im Umgang mit der Corona-Pandemie. Derweil gab es wenig Bewegung bei den Inzidenzen im Kreis Coesfeld und im Kreis Warendorf. Im Kreis Borken stieg der Wert dagegen erneut stark an.