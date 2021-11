Hausärzte Nordrhein befürworten Impfpflicht

Die vierte Corona-Welle hat das Münsterland weiterhin fest im Griff. 566, 628, 531 - so viele Neuinfektionen wurden in den letzten drei Tagen im Münsterland registriert. Am Freitag ist die Zahl der aktuell Infizierten auf 4541 gestiegen. Das ist nah an dem bisherigen Höchstwert vom 25. April 2021 dran - damals galten 4613 Personen als infiziert. In Münster hat die Zahl der aktiven Corona-Fälle bereits einen neuen Rekord erreicht. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben die Landesregierung sowie die Bund-Länder-Konferenz sich auf schärfere Maßnahmen verständigt. Diese betreffen vor allem ungeimpfte Menschen. Sie sollen bereits in der nächsten Woche in Kraft treten. Über die Umsetzung berät heute NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mit den Kommunen. Derweil werden die Impfmöglichkeiten wieder ausgeweitet, um mehr Tempo ins Boostern zu bekommen. So eröffnet die Stadt Münster eine zentrale Impfstelle im Jovel, der Kreis Steinfurt reaktiviert sein Impfzentrum am FMO in Greven zeitnah wieder, heißt es in einer Mitteilung am Nachmittag.