Im Münsterland hat nur noch Münster eine Inzidenz unter 200

Das am Samstag gestartete Impfzentrum in Münster-Wolbeck hat noch freie Impftermine. Sowohl an diesem Sonntag als auch am Montag, Mittwoch und Freitag sind aktuell noch Plätze verfügbar. Es werden sowohl erste oder zweite Impfungen als auch Boosterimpfungen angeboten.Innerhalb weniger Tage war das Impfzentrum in Wolbeck auf die Beine gestellt worden.