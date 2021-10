Infektionskurve geht weiterhin steil nach oben

Kreis Steinfurt: Infiziertenzahl steigt weiter

Erneut wurden im Keis Steinfurt deutlich mehr Neuinfektionen (68) mit dem Coronavirus als Genesungen (14) in 24 Stunden registriert. Das geht aus einer Mitteilung des Kreises hervor. Damit klettert die Zahl der aktuell Infizierten weiter in die Höhe und beläuft sich am Freitag auf 518 (Vortag: 464). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt im Kreis Steinfurt bei 80,3 (79). Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 2,2 (Vortag: 2,5). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:



In Altenberge: 13 Personen (9)

In Emsdetten: 45 Personen (45)

In Greven: 21 Personen (16)

In Hopsten: 14 Personen (12)

In Hörstel: 26 Personen (26)

In Horstmar: 5 Personen (3)

In Ibbenbüren: 101 Personen (87)

In Ladbergen: 0 Personen (0)

In Laer: 2 Personen (2)

In Lengerich: 26 Personen (26)

In Lienen: 21 Personen (17)

In Lotte: 29 Personen (28)

In Metelen: 0 Personen (0)

In Mettingen: 3 Personen (3)

In Neuenkirchen: 43 Personen (40)

In Nordwalde: 6 Personen (5)

In Ochtrup: 26 Personen (24)

In Recke: 6 Personen (6)

In Rheine: 65 Personen (60)

In Saerbeck: 7 Personen (5)

In Steinfurt: 29 Personen (23)

In Tecklenburg: 6 Personen (4)

In Westerkappeln: 14 Personen (14)

In Wettringen: 10 Personen (9)

