Infiziertenzahl im Münsterland steigt weiter an

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) Zögerlichkeit in der Corona-Pandemiebekämpfung vorgeworfen. „Zwingend geboten“ sei jetzt eine 2G-Regel im Veranstaltungs- und Gastronomiebereich , die nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben würde, sagte Kutschaty am Montagabend. Wüst aber zeige mit dem Finger Richtung Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin sowie auf die geplante Bund-Länder-Runde am Donnerstag und drücke sich so vor der Verantwortung. Wüsts Zögern sei nur damit zu begründen, dass der Koalitionspartner FDP in Nordrhein-Westfalen nicht mitspiele, sagte Kutschaty.