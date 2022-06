Inzidenz steigt im gesamten Münsterland

Münsterland

Seit ein paar Tagen steigt die Inzidenz in Münster und im Münsterland wieder an. Die Stadt und alle Kreise verzeichnen gestiegene Werte im Vergleich zum Vortag und gegenüber der Vorwoche gibt es ebenfalls höhere Zahlen. Im Kreis Coesfeld liegt die Inzidenz am höchsten.