Inzidenzen im Münsterland liegen zwischen 55,3 und 138,5

Kreis Borken zieht Bilanz nach Schließung des Impfzentrums

Nach Schließung der Impfzentren in Deutschland haben gemäß den Vorgaben von Bund und Land in erster Linie die Hausarztpraxen COVID 19- Impfungen durchzuführen. Darauf haben am Wochenende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Dr. Andreas Gass in einer Mail alle Vertragsärztinnen und -ärzte hingewiesen und sie gebeten, engagiert daran mitzuwirken, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Borken. Eine Aufgabe der von den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW installierten "Koordinierenden COVID-Impfeinheiten" (KoCI) sei es, diese Impfangebote mit eigenen mobilen Teams zu ergänzen. "Damit haben wir als Kreis Borken bereits ganz frühzeitig begonnen", meint Landrat Dr. Kai Zwicker. In allen 17 Städten und Gemeinden des Kreisgebietes habe es bereits "KoCI-Termine" gegeben. Insgesamt 3.033 Personen seien dabei bisher geimpft worden. Darunter waren nach Angaben des Kreises auch Bürgerinnen und Bürger aus Kreisen, in denen es ein derartiges Angebot bislang noch nicht gibt.

Den jüngsten Einsatz der mobilen Impfteams gab es am Donnerstag (04.November) in Vreden und Südlohn sowie am Freitag (05. November) in Velen. Insgesamt 647 Impfungen erfolgten in diesen drei Orten, heißt es vom Kreis.