Inzidenzen im Münsterland reichen von 103 bis 203

Inzidenzen im Münsterland gestiegen

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind die Sieben-Tage-Inzidenzen, also die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, im gesamten Münsterland weiter gestiegen. Im Kreis Coesfeld, das trotzdem die niedrigste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen aufweist, hat der Wert jetzt erstmals in diesem Jahr die 100er-Marke durchbrochen. Vor einem Monat (18.10.) lag die Inzidenz im Kreis Coesfeld noch bei 16,3. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag laut RKI bei 336,9.

Münster: 131,8 (+2,5)

Kreis Borken: 196,6 (+12,4)

Kreis Coesfeld: 103,3 (+10,5)

Kreis Steinfurt: 147,0 (+8,2)

Kreis Warendorf: 203,7 (+4,7)