Inzidenzen im Münsterland schnellen nach oben

Impfmöglichkeiten im Kreis Borken

Einerseits steigt auch im Kreis Borken die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen stark an. Lag sie am 3. Oktober bei 222, so waren es am 8. November bereits 867. Andererseits ist die Belegungssituation in den Krankenhäusern des Kreisgebietes mit Corona-Patienten bisher allerdings sehr moderat: Für den 9. November wurden insgesamt 19 Personen gemeldet, die sich in stationärer Behandlung befinden, davon 2 im Intensivbereich. Das berichtet der Kreis Borken in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.

"Dies hat seine Ursache sicherlich vor allem darin, dass bei uns bereits 85,6 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahren geimpft sind", erklärt Landrat Dr. Kai Zwicker.

Schon kurz nach der vom Land angeordneten Schließung der Impfzentren in NRW und damit auch dem Ende des kreisweiten Impfzentrums in Velen Ende September habe die Borkener Kreisverwaltung laut Mitteilung über ihre neu eingerichtete "Koordinierende COVID 19-Impfeinheit" (KoCI) in allen Städten und Gemeinden des Kreisgebietes ergänzend zu den Impfungen der niedergelassenen Ärzteschaft mobile Impfangebote machen können.

"Damit haben wir bereits sehr frühzeitig auch die Weichen für die heute vom Land NRW verfügte Schaffung von ergänzenden örtlichen Impfmöglichkeiten gestellt", betont der Landrat.