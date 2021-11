Inzidenzen im Münsterland steigen teils stark an

Stamps Seitenhieb in Richtung München

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) setzte bei der Frage nach schärferen Corona-Maßnahmen zu einem Seitenhieb in Richtung Markus Söder an:

„Wir brauchen keine Ermahnungen, schon gar nicht aus Bayern“,

sagte Stamp am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) hatte die Einführung mehrerer bundesweiten Regeln gefordert, etwa eine Impfpflicht für bestimmte Berufe, 2G im Freizeitbereich, 2G plus - geimpft oder genesen plus Test - für alle Diskotheken und Clubs sowie eine Obergrenze für Veranstaltungen und eine FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr gefordert.