Inzidenzen im Münsterland zwischen 16,3 und 64,5

Infektionszahlen im Münsterland steigen an

Die Zahl der akut infizierten Personen im Münsterland ist am Freitag deutlich gestiegen. Insgesamt befinden sich laut Angaben der Gesundheitsämter der Stadt Münster sowie der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf derzeit 1160 Infizierte in häuslicher Isolierung und damit 41 mehr als am Vortag. 123 Neuinfektionen stehen 83 Gesundmeldungen gegenüber. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Münsterland 682 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert, eine Woche zuvor waren es lediglich 556.



Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region sind am Freitag dennoch relativ konstant geblieben. Lediglich im Kreis Steinfurt ging der Wert deutlich von 53,5 auf 57,6 nach oben.