Ärztekammern prüfen mögliche Corona-Verstöße von Ärzten

Münsterland

Die Ärztekammern in NRW haben bisher etwa 170 Beschwerden über Ärzte und Ärztinnen im Umgang mit der Corona-Pandemie geprüft. Dabei ging es teilweise um die rechtliche Auslegung von Schutzverordnungen, in anderen Fällen aber auch um Corona-Leugner in der Ärzteschaft.