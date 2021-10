Inzidenzen im Münsterland zwischen 51,2 und 107,4

Beschleunigter Anstieg der Corona-Fälle

Die Corona-Zahlen im Münsterland klettern am Dienstag weiter in die Höhe. Seit dem Vortag meldeten die Behörden 134 Neuinfektionen und 82 Genesungen. Aktuell gelten nach dem derzeitigen Stand 1617 (Vortag: 1568) Personen als infiziert. Was sich noch sagen lässt: Die Zahlen steigen nicht nur, sie steigen auch sichtbar schneller. Davon zeugt neben der Entwickung der Inzidenzen auch ein Blick auf die absolute Infiziertenzahl. Diese lag vor einer Woche, am 19. Oktober, noch bei 1214. Das entspricht einem Anstieg von 403 Fällen innerhalb von sieben Tagen - in der Vorwoche (12.-19. Oktober) stieg die Zahl der Infizierten lediglich um 114. Weiterhin fordert das Virus auch im Münsterland Todesopfer. Alleine am Dienstag berichteten die Behörden von drei neuen Todesfällen - zwei im Kreis Borken und einer im Kreis Warendorf.