Inzidenzen liegen im Münsterland zwischen 920,1 und 1680,3

Münsterland

Auch am Freitag (4.2.) ist im Münsterland die Inzidenz im Kreis Borken weiterhin am höchsten, obwohl dort der stärkste Rückgang zu verzeichnen ist. Am Vortag ist die Zahl der aktuellen Infektionen mit 27.738 Fällen in der Region auf einen neuen Höchstwert geklettert.