Inzidenzen im Münsterland sinken deutlich

Münsterland

In Münster und in den Münsterland-Kreisen ist die Sieben-Tage-Inzidenz zu Freitag stark gesunken. Zudem ist die am Donnerstag in Kraft getretene neue Corona-Schutzverordnung die alte: Sie wurde schlicht verlängert. Auch die Maskenpflicht im Nahverkehr von NRW bleibt.