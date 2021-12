Inzidenzen sinken im Münsterland – außer im Kreis Warendorf

Corona-Lage in Münsters Norden

Joel Hunold berichtet:

Regelmäßig veröffentlich die Stadt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den einzelnen Stadtteilen. Der Blick in den Norden Münsters zeigt, dass sich in der Kalenderwoche 47. (22. bis 28 November) überdurchschnittlich viele Bewohner neu mit dem Corona-Virus infiziert haben.