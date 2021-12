Inzidenzwert sinkt nur im Kreis Coesfeld

2G-Bändchen auch in Havixbeck

Der Immunitätsnachweis am Handgelenk: Die Idee des „2-Bändchens“ wird vielerorts umgesetzt, jetzt auch in Havixbeck. Wer dort in einem Geschäft Impfung oder Genesung nachgewiesen hat, erhält ein Bändchen und kann mit diesem ohne weitere Nachweise auch in anderen Geschäften einkaufen.