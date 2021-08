Inzidenzwerte im Münsterland liegen zwischen 80,6 und 117,8

Münsterland

Im Münsterland sind die Inzidenzwerte in drei Kreisen gesunken - Anstiege verzeichnen hingegen die Stadt Münster und der Kreis Borken. Die Zahl der infizierten Kinder steigt rasch an: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat bundesweit einheitliche Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in Schulen gefordert.