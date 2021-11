Inzidenzwerte liegen im Münsterland zwischen 131,2 und 243,1

Inzidenz in NRW bei 229,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 229,1 angestiegen (+9,3 zum Vortag). NRW bleibt damit weiter deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 386,5.



Die für die Einführung von "2G"- bzw. "2G plus"-Maßnahmen entscheidenden Hospitalisierungsrate ist in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das Land Nordrhein-Westfalen am Montag mit 3,92 an. Zuletzt hatte der Wert 4,03 betragen. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Der Wert 3 wurde als Schwelle für die Einführung von "2G"-Regeln im Freizeitbereich festgelegt, ab einem Wert von 6 soll in Bereichen mit besonderer Ansteckungsgefahr "2G plus" (Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem negativen Testergebnis) gelten.