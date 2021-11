Keine Eltern-Testpflicht bei Kinderärzten

Impfmobil in Ahlen an anderem Standort

Am Freitag (26. November) hält das Impfmobil des Kreises an einem anderen Standort in Ahlen.

Statt wie geplant am Dr. Paul-Rosenbaum-Platz steht es am Städtischen Jugend- und Kinderhaus, Im Burbecksort 57. An den Impfzeiten ändert sich jedoch nichts.