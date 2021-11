Keine Krankenhaus-Engpässe wegen Corona-Lage in NRW

Wieder deutlicher Anstieg der Coronazahlen im Kreis Warendorf

Auch am Mittwoch (10. November) meldet das Kreisgesundheitsamt wieder einen deutlichen Anstieg der Coronazahlen. 87 Neuinfektionen sind bekannt geworden. Somit liegt die Gesamtzahl aller Coronafälle seit Beginn der Pandemie bei 14.694*. Davon sind 13.799 Menschen wieder genesen, das sind 68 mehr als am Vortag. Akut infiziert sind derzeit 629 Menschen (+19). Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es nicht, bisher sind 266 Menschen aus dem Kreis mit Covid-19 verstorben.



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 20 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon sechs intensivmedizinisch, hiervon zwei mit Beatmung.



Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:



• Ahlen: 90 aktive Fälle (-7), 3.984 Gesundete (+17), 89 Verstorbene, insgesamt 4.163 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+10)

• Beckum: 65 aktive Fälle (+7), 1.797 Gesundete (+10), 32 Verstorbene, insgesamt 1.894 Infektionen (+17)

• Beelen: 19 aktive Fälle (-1), 338 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 358 Infektionen (+1)

• Drensteinfurt: 29 aktive Fälle, 422 Gesundete (+1), 5 Verstorbene, insgesamt 456 Infektionen (+1)

• Ennigerloh: 28 aktive Fälle, 907 Gesundete (+4), 15 Verstorbene, insgesamt 950 Infektionen (+4)

• Everswinkel: 14 aktive Fälle (-2), 279 Gesundete (+3), 2 Verstorbener, insgesamt 295 Infektionen (+1)

• Oelde: 57 aktive Fälle (+1), 1.788 Gesundete (+7), 25 Verstorbene, insgesamt 1.870 Infektionen (+8)

• Ostbevern: 43 aktive Fälle (-3), 444 Gesundete (+7), 4 Verstorbene, insgesamt 491 Infektionen (+4)

• Sassenberg: 64 aktive Fälle (+3), 602 Gesundete (+5), 9 Verstorbene, insgesamt 675 Infektionen (+8)

• Sendenhorst: 12 aktive Fälle, 437 Gesundete (+1), 12 Verstorbene, insgesamt 461 Infektionen (+1)

• Telgte: 49 aktive Fälle (+8), 744 Gesundete (+3), 21 Verstorbene, insgesamt 814 Infektionen (+11)

• Wadersloh: 29 aktive Fälle (+3), 595 Gesundete (+1), 29 Verstorbene, insgesamt 653 Infektionen (+4)

• Warendorf: 130 aktive Fälle (+10), 1.462 Gesundete (+7), 22 Verstorbene, insgesamt 1.614 Infektionen (+17)



*Korrekturhinweis des Kreises Warendorf: Leider hat sich in die heutige Coronameldung [...] ein Fehler eingeschlichen.

Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 14.694, nicht wie fälschlicherweise geschrieben 47.694.