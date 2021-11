Knapp 200 Neuinfektionen im Münsterland an einem Tag

Rufe nach mehr 2G in NRW

In Nordrhein-Westfalen werden die Rufe zahlreicher Oppositionspolitiker, Vertreter der Ärzteverbände und anderer Experten nach schärferen Schutzmaßnahmen immer lauter. „Schauen wir auf die aktuelle Entwicklung, halte ich es dringend für geboten, sich nun zeitnah Länder wie Österreich als Vorbild zu nehmen und eine flächendeckende 2G-Regelung sowie eine verbindliche 3G-Regel am Arbeitsplatz einzuführen“, erklärte Frank Bergmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Damit könne man aus seiner Sicht die Impfquote und den Schutz der „besonders vulnerablen Gruppen“ sicherlich noch einmal steigern.



SPD und Grüne in NRW haben gefordert, dass flächendeckend die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für Veranstaltungen und die Gastronomie eingeführt werden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat dazu bislang nicht Stellung bezogen und dringt auf ein Bund-Länder-Treffen spätestens in der kommenden Woche. „Eine enge Abstimmung von Bund und Ländern erhöht die Akzeptanz für Regeln in der Bevölkerung sowie die Planungssicherheit“, sagte der neue NRW-Regierungschef am Dienstag. Die Politik müsse jetzt „entschlossen und zügig handeln, denn: Corona macht keine Regierungspause“.