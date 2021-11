Kreis Coesfeld mit niedrigster Inzidenz in Deutschland

„Das Virus wird nicht abwarten, bis in Berlin alles wieder ordentlich sortiert ist“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist für eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen. Das sagte er am Mittwochabend in den ARD-«Tagesthemen». Zugleich bekräftigte er seinen Wunsch, bei einem Bund-Länder-Gipfel das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu besprechen. „Das Virus wird nicht abwarten, bis in Berlin alles wieder ordentlich sortiert ist“, sagte Wüst.