Kreis Warendorf weist höchsten Inzidenzwert im Münsterland auf

Münsterland

Im Münsterland liegen am Montag (8.8.) die Inzidenzen zwischen 336 und 471. Den Höchstwert verzeichnet weiterhin der Kreis Warendorf. Am Mittwoch (10.8.) beginnt in Nordrhein-Westfalen das Schuljahr 2022/23 - das vierte unter Pandemiebedingungen.