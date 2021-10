Lauterbach: geschlossene Impfzentren wieder öffnen

Nach Ansicht des Chefs der Weltgesundheitsorganisation haben es die G20-Länder in der Hand, weitere verheerende Folgen der Corona-Pandemie zu verhindern und neuen Pandemien vorzubeugen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus appelliert an die Politikerinnen und Politiker, die Impfkrise mit dem Mangel in ärmeren Ländern und damit die Pandemie zu beenden. Sieben Milliarden Impfdosen seien bislang verabreicht worden, aber nur 0,4 Prozent davon in den Ländern mit niedrigen Einkommen.



»Wie viel mehr Menschen werden noch sterben, in dieser und in künftigen Pandemien? Die Antwort liegt in Ihren Händen.«



WHO-Chef Ghebreyesus beim G20-Gipfel in Rom