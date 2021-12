Lauterbach: „Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde“

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst spricht sich mit Blick auf die Pandemie für eine Medikamenten-Strategie aus. Er wolle heute bei der Ministerpräsidentenkonferenz ein Stück nach vorne schauen, so der Vorsitzende der Länderrunde im ARD-"Morgenmagazin". "Es gibt mehr Medikamente, die in der Zulassung sind, die verfügbar werden. Auch darüber würde ich gerne heute diskutieren. Wir brauchen eine von Bund und Ländern abgestimmte Medikamenten-Strategie." Von größeren Reisen zu Weihnachten im In- und Ausland rät Wüst ab.





Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil hatte angekündigt, er wolle in der Runde über Kontaktbeschränkungen für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten sprechen. Es komme darauf an, was Herr Weil sich unter einer solchen Weihnachtsruhe vorstelle, sagt Wüst. "Ich bin offen für das Gespräch."

Foto: John Macdouga/AFP/dpa