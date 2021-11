Leopoldina für sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen

UPDATE I In München sind die ersten beiden Fälle der Omikron-Variante in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Die Betroffenen hätten selbst vorausschauend eine Untersuchung auf die Virusvariante veranlasst, nachdem sie aus den Medien von der Gefahr erfahren hätten.



Einen weiteren Verdachtsfall machte am Vormittag Hessens Sozialminister Kai Klose bekannt. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika wurden demnach mehrere für diese Variante typische Mutationen gefunden. Die vollständig geimpfte Person war den Angaben zufolge am 21. November über den Frankfurter Flughafen eingereist und hatte im Laufe der Woche Symptome entwickelt. Ein genaues Ergebnis wird in diesem Fall am Montag erwartet.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Foto: Uwe Lein/dpa