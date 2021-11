Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben

Maskenpflicht im Unterricht ausgesetzt

In den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist ab heute die Maskenpflicht im Unterricht - wie bereits auf dem Schulhof - ausgesetzt. Im übrigen Schulgebäude, etwa auf den Fluren, bleibt es bei der Maskenpflicht. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat vergangene Woche hinzugefügt, dass jedes Kind an seinem Platz weiterhin freiwillig eine Maske tragen könne, nun aber auch die Möglichkeit habe, sie abzusetzen. „Es ist nicht verboten, in der Schule eine Maske zu tragen“, sagte Laumann.