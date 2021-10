Debatte um Corona-Kriterien

In der Debatte um die präzise Impfquote in Deutschland hat der Virologe Christian Drosten in dem Podcast „Coronavirus-Update“ das Robert Koch-Institut in Schutz genommen. Seine Podcast-Kollegin Sandra Ciesek übte vielmehr Kritik an der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz (Covid-19-Neuaufnahmen in Kliniken binnen sieben Tagen) „als Maß aller Dinge“: