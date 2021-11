Mehrere Unions-Politiker offen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht

Mit Kontrollen oder Maskenpflicht haben in der Bundeshauptstadt viele Weihnachtsmärkte geöffnet. Erste Besucher schlenderten etwa über den Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt. An den Eingängen musste dort jeder seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2G-Regel. Auf anderen Weihnachtsmärkten wie vor dem Roten Rathaus und an der Gedächtniskirche nahe dem Ku'damm müssen die Menschen Gesichtsmasken tragen, dafür werden keine Impfnachweise benötigt.



Auch Hessens größter Weihnachtsmarkt startete. Der Markt in Frankfurt hat eine größere Fläche, aber weniger Buden. Zudem gilt Maskenpflicht. Beim Verzehr von Bratwurst, Glühwein und Co. können die Masken an Ort und Stelle kurzzeitig abgenommen werden. In zwei Bereiche dürfen nur Besucher, die eine Infektion überstanden haben oder dagegen geimpft sind (2G). In Teilen der Republik bleiben die Märkte am traditionellen Eröffnungstag aber auch ganz geschlossen.

Das Land ist gespalten: Berühmte Märkte wie Nürnberg, Dresden und München wurden wegen hoher Corona-Zahlen kurzfristig abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa