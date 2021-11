Dänemark hat den bisher höchsten Tageswert an nachgewiesenen Fällen in diesem Jahr verzeichnet. 2598 Neuinfektionen kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu, wie aus einer Auflistung des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervorgeht. Das waren über 600 mehr als am Vortag. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte der Tageswert in dem Fünf-Millionen-Einwohnerland Anfang November bei etwa 1000 gelegen.



Nach Angaben des dänischen Gesundheitsministeriums war der jetzige Wert der höchste seit dem 30. Dezember 2020. Dänemark hatte am 10. September die letzten in der Pandemie eingeführten Beschränkungen im Land aufgehoben.