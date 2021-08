Merkel hält an 3G-Regel in Fernzügen fest

Heißt es im ICE bald: „Fahrkarten bitte - und Ihren Corona-Nachweis“? Drei Ministerien halten das für „praktisch nicht durchführbar“ - anders als die Kanzlerin. Die WHO zeichnet unterdessen ein düsteres Bild: In der Europa-Region rechnet sie mit 236.000 Covid-Todesfällen in den nächsten drei Monaten.