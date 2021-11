Münster mit der niedrigsten Inzidenz in NRW

Alexander Heflik berichtet:Am Freitag empfängt Preußen Münster an der Hammer Straße den SC Wiedenbrück . Es gelten 2G-Beschränkungen. Die hatte es im Stadion aber schon vor der Änderung der Coronaschutz-Verordnung gegeben. „Am Spieltag ändert sich für unsere Zuschauer gar nichts“, sagt Medienchef Marcel Weskamp.In allen Stadionbereichen gilt weiterhin eine grundsätzliche Maskenpflicht. Dies gilt an allen Zuwegungen und Wartebereichen sowie an den Ein- und Ausgängen. Vorgeschrieben sind FFP2 (verpflichtend im Innenbereich) oder medizinische Masken. Einfache Stoffmasken reichen nicht aus. Die Maske darf nach Einnahme des festen Sitz- oder Stehplatzes abgenommen werden. Aber, so der Wunsch des Vereins: „Wir appellieren an alle, so oft es geht, eine Maske zu tragen, um sich selbst und andere zu schützen.“ Eine weitere Bitte von Preußen-Seite: Die offizielle Corona Warn-App zu nutzen, um eventuelle Infektionsketten zu unterbrechen.Von der 2G-Regelung gibt es eine Ausnahme: Unter den aktuell gültigen Bestimmungen dürfen Jugendliche bis 15 Jahre „ungehindert ins Stadion“. Der SCP sei stolz darauf, so Weskamp weiter, dass die Spieler von U 23 (Oberliga) sowie den Bundesliga-Nachwuchsteams (U 19 und U 17) nahezu komplett durchgeimpft seien. Für die Profi-Mannschaft gilt das dabei zu „100 Prozent“. Da hat der SCP einiges richtig gemacht.