Münster und Kreis Borken mit Inzidenzen über 20

Münsterland

Münsters Sieben-Tage-Inzidenz hat sich mehr als verdoppelt. Lag der Wert am Donnerstag noch bei 8,9, steht er am Freitag bei 20,3. Während in den Kreisen Borken und Steinfurt die Inzidenz-Zahl leicht anstieg, sank der Wert in den Kreisen Coesfeld und Warendorf knapp.