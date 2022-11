Münsterland-Inzidenzwerte kaum verändert

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte haben sich im Münsterland am Samstag kaum verändert. In zwei Kreisen gab es einen minimalen Rückgang, ansonsten wurden geringfügig ansteigende Werte registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte lagen im Münsterland am Samstag zwischen 192,6 und 260,6.

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfizierungen und Gesundungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung dieser Zahlen.

Münsterland-Inzidenzwerte* am Samstag**

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern):

Kreis Borken : 200,8 (+1,1)

: (+1,1) Kreis Coesfeld : 205,6 (-1,8)

: (-1,8) Stadt Münster : 206,8 (+1,3)

: (+1,3) Kreis Steinfurt : 192,6 (+2,7)

: (+2,7) Kreis Warendorf: 260,6 (-3,3)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 26.11.2022, 3.08 Uhr)

* Die Angaben zu den Inzidenzwerten liefern zurzeit kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

**Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).

In diesem Newsticker bekommen Sie alle grundlegenden Corona-Infos aus der Region gebündelt und kostenfrei.

> Unter folgendem Link steht das gesamte WN-Angebot vier Wochen kostenfrei zur Verfügung: wn.de/digitalbasis