Münsterland-Inzidenzwerte zwischen 137,2 und 324,1

Wüst kündigt Kontrollen an

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat regelmäßige Kontrollen der neuen Corona-Schutzmaßnahmen angekündigt. «Ich kann nicht vor jede Innenstadt ein Pförtnerhäuschen setzen. An einigen Stellen können wir Einlasskontrollen machen, an anderen Stellen wird es immer auf Stichproben hinauslaufen», erklärte Wüst bei einer Veranstaltung des DGB NRW am Freitag in Düsseldorf.