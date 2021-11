Nach Unruhe bei Kinderärzten: Keine Eltern-Testpflicht

Drei weitere Todesfälle im Kreis Warendorf

Drei weitere Menschen im Kreis Warendorf sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Demnach sind eine 91-jährige Frau aus Warendorf und eine 89-jährige Frau aus Ahlen in Krankenhäusern außerhalb und innerhalb des Kreisgebiets gestorben. Eine 95-jährige Frau aus Ahlen starb nach Angaben des Kreises in einem Pflegeheim. Derweil steigt die Zahl der Neuinfektionen laut Mitteilung um 160 und damit noch einmal stärker als bereits am Vortag an. Dem stehen 103 Gesundmeldungen gegenüber. Die Zahl der aktiven Fälle steigt somit auf 1.289 (Vortag: 1.235).

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bei 271,4 (Vortag: 256,3).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 35 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt, davon acht intensivmedizinisch, hiervon vier mit Beatmung.

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 213 aktive Fälle (+14), 4.089 Gesundete (+10), 94 Verstorbene (+2), insgesamt 4.396 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+26)

• Beckum: 163 aktive Fälle (+8), 1.882 Gesundete (+17), 33 Verstorbene, insgesamt 2.078 Infektionen (+25)

• Beelen: 49 aktive Fälle (+2), 363 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 413 Infektionen (+4)

• Drensteinfurt: 57 aktive Fälle (-9), 460 Gesundete (+10), 5 Verstorbene, insgesamt 522 Infektionen (+1)

• Ennigerloh: 78 aktive Fälle (+10), 938 Gesundete (+4), 16 Verstorbene, insgesamt 1.032 Infektionen (+14)

• Everswinkel: 90 aktive Fälle (+15), 295 Gesundete (+1), 2 Verstorbene, insgesamt 387 Infektionen (+16)

• Oelde: 136 aktive Fälle (+10), 1.852 Gesundete (+7), 26 Verstorbene, insgesamt 2.014 Infektionen (+17)

• Ostbevern: 48 aktive Fälle (-1), 490 Gesundete (+7), 4 Verstorbene, insgesamt 542 Infektionen (+6)

• Sassenberg: 68 aktive Fälle (+3), 674 Gesundete (+6), 12 Verstorbene, insgesamt 754 Infektionen (+9)

• Sendenhorst: 31 aktive Fälle (+5), 450 Gesundete (+1), 12 Verstorbene, insgesamt 493 Infektionen (+6)

• Telgte: 85 aktive Fälle (-3), 804 Gesundete (+11), 21 Verstorbene, insgesamt 910 Infektionen (+8)

• Wadersloh: 54 aktive Fälle (-3), 635 Gesundete (+10), 29 Verstorbene, insgesamt 718 Infektionen (+7)

• Warendorf: 217 aktive Fälle (+3), 1.616 Gesundete (+17), 23 Verstorbene (+1), insgesamt 1.856 Infektionen (+21)