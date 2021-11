Neuer Höchststand: RKI registriert 50.000 Neuinfektionen

Das Vertrauen in Ärzte, medizinisches Personal und Wissenschaftler in Deutschland bleibt laut einer Umfrage im Laufe der Corona-Pandemie stabil hoch. Ausgehend von einem niedrigeren Niveau deutlich gesunken ist hingegen das Vertrauen in Politiker. Das geht aus dem Wissenschaftsbarometer 2021 der Initiative Wissenschaft im Dialog hervor. Dafür befragt das Institut Kantar im September rund 1000 deutschsprachige Menschen ab 14 Jahren. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ.



79 Prozent der Befragten geben an, Ärzten und medizinischem Personal beim Thema Corona eher oder voll und ganz zu vertrauen, bei Wissenschaftlern waren es 73 Prozent. Das ist ähnlich viel wie in früheren Ausgaben der Untersuchung. Das Vertrauen in Politiker lässt seit April 2020 am deutlichsten nach: von damals 44 Prozent auf nun 18 Prozent. Ebenfalls deutlich rückläufig entwickelt sich das Vertrauen in Vertreter von Behörden und Ämtern.

