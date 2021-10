NRW-FDP drängt auf Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel

Seit Sonntag schwankt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Münsterland nur geringfügig. Am Dienstag meldeten die Behörden 1099 (Montag: 1100) Infizierte. Seit dem Vortag hielten sich die gemeldeten Neuinfektionen (62) und Genesungen (63) die Waage. Die meisten Ansteckungen entfallen aktuell auf den Kreis Borken. Dort habe es seit der gestrigen Meldung 19 Neuinfektionen gegeben, teilte der Kreis mit. Was die Inzidenzen angeht, so führt der Kreis Warendorf das Münsterland mit einem Wert von 64,2 an. Die landesweit niedrigste Neuinfektionsrate gibt es aktuell im Kreis Coesfeld mit 20,4. In etlichen Schulen laufen derzeit die Vorbereitungen für ein Comeback der Martinsumzüge, doch nicht alle Kommunen wollen das Wagnis eingehen. Der Grund: Viele Veranstalter befürchten Verschärfungen der Corona-Auflagen im November. Die Heimatministerin richtet einen klaren Appell an sie