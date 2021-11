NRW-SPD fordert „klares Bekenntnis“ von Wüst zu 2G

Kreis Steinfurt startet dezentrale Impfangebote

Am Freitag, 26. November, startet der Kreis Steinfurt seine flächendeckenden und dezentralen Impfangebote, die das Impfgeschehen im niedergelassenen ärztlichen Bereich ergänzen sollen. Die Bürgerinnen und Bürger haben dann die Möglichkeit, an über das gesamte Kreisgebiet verteilten regionalen Standorten eine Coronaschutzimpfung zu erhalten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Auffrischungsimpfungen – aber auch Erst- und Zweitimpfungen sind möglich, heißt es vom Kreis.

Die Verwaltung hat den Kreis Steinfurt dazu in drei Regionalbereiche unterteilt. Zum ersten Bereich gehören Rheine, Neuenkirchen, Wettringen, Ochtrup, Metelen, Steinfurt und Horstmar, zum zweiten Laer, Altenberge, Nordwalde, Greven, Emsdetten, Ladbergen, Lengerich und Lienen sowie zum dritten Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln, Lotte, Tecklenburg und Saerbeck. Zwischen dem 26. November und dem 19. Dezember findet immer freitags zwischen 13 und 19 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 11 und 17 Uhr in jeweils einer Kommune pro Regionalbereich eine Impfaktion statt. So bestehen innerhalb der genannten Zeiträume stets drei ergänzende Impfangebote zeitgleich an verschiedenen Standorten innerhalb des Kreises. Wann in welcher Kommune geimpft wird und wie Impfwillige eine Schutzimpfung vereinbaren können, will der Kreis im Laufe der Woche bekanntgeben.

Der Kreis Steinfurt weist darauf hin, dass die niedergelassenen Ärzte auch weiterhin umfassend und prioritär am Impfgeschehen teilnehmen. Der Kreis verimpft im Rahmen seiner Impfaktionen ausschließlich das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Verantwortlich für die Organisation der kreisseitigen Impfangebote ist die sogenannte Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) des Kreises Steinfurt.

Die Impf-Hotline des Kreises Steinfurt ist montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr unter 02551 69 7103 zu erreichen.