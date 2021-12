NRW will Böller-Verbot erst später umsetzen

Kontaktbeschränkungen in Köln und Co:

Feiern nur noch im kleinen Kreis: In Köln, dem Kreis Lippe, dem Oberbergischen Kreis und in Wuppertal gelten seit dem Dienstag verschärfte Kontaktbeschränkungen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 350 lag. Im Kreis Herford gilt das von Mittwoch an.