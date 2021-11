Die Landesregierung will am Mittwoch angesichts der zugespitzten Corona-Lage über Schließungen von Diskotheken, Bars und Clubs beraten . Das bestätigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag. Die CDU in NRW möchte nach Informationen aus nordrhein-westfälischen Koalitionskreisen außerdem möchte die Zuschauerzahl in Fußballstadien auf ein Drittel der Kapazität begrenzen, aber keine „Geisterspiele“ in NRW