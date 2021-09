NRW will künftig nur infizierte Kinder in Quarantäne schicken

Münsterland

In Nordrhein-Westfalen sollen bei Corona-Infektionen in Schulen und Kitas in der Regel nur noch die erkrankten Kinder selbst in Quarantäne. Derweil sind die Sieben-Tage-Inzidenzen im Münsterland in allen Kreisen und der Stadt Münster zu Mittwoch weiter gesunken.