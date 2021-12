Omikron dominant in Niederlanden - Klage gegen Lockdown vor Gericht

Das Bild vom 20. Dezember 2021 zeigt eine leere Einkaufsstraße in Haarlem, Niederlande. Die neue Ausgangssperre in den Niederlanden gilt seit dem 19. Dezember 2021 und wird bis zum 14. Januar 2022 in Kraft bleiben.

Foto: picture alliance/dpa/XinHua | Sylvia Lederer