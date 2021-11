Omikron hat Deutschland und weitere europäische Länder erreicht

Die Landesregierung von Baden-Württemberg kündigt weitere Verschärfungen an. Über die einzelnen Schritte werde am Montag und Dienstag beraten, sagt Regierungssprecher Arne Braun. "Aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen", so Braun.



»Die neue Virusvariante, die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen in vielen Regionen, das weiter nicht gebremste exponentielle Wachstum – all das macht schnelles Handeln notwendig.«



Baden-Württembergs Regierungssprecher Arne Braun