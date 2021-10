Polizei entdeckt gefälschte Impfausweise

Kreis Steinfurt: 89 Neuninfektionen - 40 Genesungen



Am heutigen Donnerstag (28.10.) stehen in der aktualisierten Statistik des Kreises Steinfurt 89 neuen Corona-Fällen 40 Gesundmeldungen gegenüber. Das bedeutet, dass es bislang 20.885 (Vortag: 20.796) bestätigte Infektionen im Kreisgebiet gibt - und 20.083 (20.043) Genesungen. Zurzeit sind 464 Infizierte registriert. 338 (338) Personen sind an den Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben.

In den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt werden aktuell 13 (Vorwoche: 15) COVID-19-Patienten behandelt, davon werden drei (6) Patienten auf der Intensivstation beatmet. Die aktuelle Hospitalisierungsinzidenz liegt im Kreis Steinfurt bei 2,5 (2). Dieser Wert beschreibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen aufgrund einer Corona-Erkrankung neu in den Krankenhäusern im Kreis Steinfurt aufgenommen wurden.



Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:



- Altenberge: 9 Personen (9)

- Emsdetten: 45 Personen (44)

- Greven: 16 Personen (12)

- Hopsten: 12 Personen (11)

- Hörstel: 26 Personen (27)

- Horstmar: 3 Personen (3)

- Ibbenbüren: 87 Personen (86)

- Ladbergen: 0 Personen (0)

- Laer: 2 Personen (2)

- Lengerich: 26 Personen (23)

- Lienen: 17 Personen (13)

- Lotte: 28 Personen (18)

- Metelen: 0 Personen (0)

- Mettingen: 3 Personen (2)

- Neuenkirchen: 40 Personen (35)

- Nordwalde: 5 Personen (4)

- Ochtrup: 24 Personen (23)

- Recke: 6 Personen (5)

- Rheine: 60 Personen (52)

- Saerbeck: 5 Personen (1)

- Steinfurt: 23 Personen (19)

- Tecklenburg: 4 Personen (5)

- Westerkappeln: 14 Personen (13)

- Wettringen: 9 Personen (8)