Rechtsbasis für Corona-Regeln: Ampel-Fraktionen bereiten Entwurf vor

Vor Inkrafttreten der 2G-Regel in Österreich verzeichnen viele Impfstationen am Wochenende einen großen Zulauf. Ab Montag dürfen die meisten Ungeimpften nicht mehr Lokale, Hotels, Veranstaltungen und Friseure besuchen. Wegen des exponentiellen Anstiegs an Infektionen hat die Regierung entschieden, den Zutritt auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Die Regelung werde wohl mindestens bis Weihnachten in Kraft bleiben, so der konservative Kanzler Alexander Schallenberg und der grüne Vizekanzler Werner Kogler im Gespräch mit der "Kronen Zeitung".



Der Druck auf Ungeimpfte, sich doch die erste Dosis zu holen, steigt aber nicht nur wegen der kommenden 2G-Regel. Seit Anfang November müssen nicht geimpfte oder genesene Arbeitende in ihren Betrieben mehrmals wöchentlich einen Testnachweis mitbringen (3G-Regel). Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich lag zuletzt bei rund 570 Fällen pro 100.000 Einwohner, weit über dem deutschen Wert von 191,5.

Foto: Lennart Preiss/dpa