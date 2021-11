RKI-Chef Wieler: „Das sind erschreckende Zahlen“

Eine für diesen Samstag in Leipzig geplante Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen wird deutlich eingeschränkt. Nach Erreichen der Vorwarnstufe in Sachsen sind Versammlungen von Samstag an ausschließlich ortsfest zulässig und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 1000 Personen begrenzt, wie die Stadt mitteilt. Geimpfte oder genesene Personen werden bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgezählt. Diese Stufe greift, weil sachsenweit ein bestimmter Wert bei der Bettenbelegung von Covid-19-Patienten auf Normal- und Intensivstation an mehreren Tagen nacheinander überschritten wurde.



Ein Jahr nach den gewalttätigen Ausschreitungen bei einer "Querdenken"-Demonstration in Leipzig hat die "Bewegung Leipzig" zu einer erneuten Kundgebung an diesem Samstag in der Messestadt aufgerufen. Angemeldet ursprünglich bis zu 3000 Teilnehmer.